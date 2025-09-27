Festa dello sport a Calenzano

CALENZANO – Anche domani, 28 settembre, dalle 9 alle 18.30 al Palazzetto dello sport e alla Palestra Mascagni si terrà un’anteprima della Festa dello sport, arrivata alla diciannovesima edizione, in programma il 4 ottobre e organizzata dal Comune. Oggi e domani, dalle 9 alle 18.30, spazio al basket in collaborazione con Bulldogs Asd Pallacanestro Calenzano […]

CALENZANO – Anche domani, 28 settembre, dalle 9 alle 18.30 al Palazzetto dello sport e alla Palestra Mascagni si terrà un’anteprima della Festa dello sport, arrivata alla diciannovesima edizione, in programma il 4 ottobre e organizzata dal Comune. Oggi e domani, dalle 9 alle 18.30, spazio al basket in collaborazione con Bulldogs Asd Pallacanestro Calenzano e il torneo denominato “End of Summer”. In calendario due appuntamenti di approfondimento, in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale di piazza Gramsci, lunedì 29 settembre incontro con Anna Maria Palma sul tema “Il successo si costruisce sulle relazioni anche nello sport. Relazione con se stessi, con gli avversari, con il contesto”, alle 18. Mercoledì 1 ottobre, invece, incontro con Mattia Spighel su “L’importanza dell’alimentazione nello sport”, sempre alle 18.

Venerdì 3 ottobre, alle 17, ritrovo allo stadio Magnolfi con l’Atletica Calenzano per “Speedy Calenzano”, prova cronometrata su 50 metri. Dalle 20 al Palazzetto, open day con Pattinaggio Calenzano. Sabato 4 ottobre la giornata conclusiva. Dalle 9, al Palazzetto dello sport, stage di karate con DK Dojo Kun Karate Calenzano. Dalle 10 allo stadio Magnolfi torneo di Calcio tra le sezioni della scuola media. In via Dante Alighieri e nelle strade limitrofe andrà in scena la gara ciclistica Giovanissimi a cura della società Fosco Bessi. Partenza alle 15,30; le premiazioni saranno al Circolo “La Vedetta” di Settimello. Nel centro cittadino, dalle 14 alle 19, ci sarà la Festa dello sport con esibizioni e stand con le associazioni sportive del territorio. Alle 17,30 l’appuntamento con “Calenzano premia lo sport 2025”, con la consegna dei riconoscimenti agli atleti delle società calenzanesi.