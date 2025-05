Festival Passo Passo alla scoperta di Calenzano

CALENZANO – Torna l’appuntamento con le camminate del Festival Passo Passo alla scoperta del territorio. Dal 18 maggio al 13 luglio la nuova edizione promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione turistica Calenzano, la sezione soci Sesto Fiorentino Calenzano Unicoop Firenze e le associazioni del territorio. In programma ci sono laboratori per bambini, […]

CALENZANO – Torna l’appuntamento con le camminate del Festival Passo Passo alla scoperta del territorio. Dal 18 maggio al 13 luglio la nuova edizione promossa dal Comune di Calenzano in collaborazione con l’Associazione turistica Calenzano, la sezione soci Sesto Fiorentino Calenzano Unicoop Firenze e le associazioni del territorio. In programma ci sono laboratori per bambini, trekking in Calvana, camminate alla scoperta dei luoghi di don Milani e del cammino di San Jacopo, oltre a una giornata dedicata alla salvaguardia delle api. Dopo la pausa estiva si prevedono ulteriori appuntamenti, sempre con l’obiettivo di vivere e far conoscere le ricchezze ambientali e storico-culturali di Calenzano. L’edizione 2025 si apre con un’iniziativa in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino e il CAI di Sesto: il 18 maggio si va alla scoperta del Cammino di San Jacopo, percorrendo il tracciato da Firenze Castello fino a Calenzano alto, con sei soste in luoghi significativi, illustrati da esperti. Il 24 maggio un intero pomeriggio dedicato alla Festa delle api e della biodiversità, con laboratori e passeggiata guidata per bambini, teatro sul prato e giochi. Sarà presente Arpat (associazione regionale produttori apistici toscani) con un’arnia didattica.

Sarà incentrata su don Milani l’iniziativa del 1 giugno, con una passeggiata guidata sui luoghi significativi della presenza del sacerdote, a cura del gruppo Don Milani Calenzano. La camminata sarà preceduta da un incontro con testimonianze di ex alunni del priore, che a San Donato avviò la prima esperienza di scuola popolare. Il 7 e il 21 giugno protagonista sarà la Calvana, con due attività a cura dell’associazione i Birboni: da Valibona ci saranno due escursioni, una al tramonto verso Cantagrilli e una “lucciolata” in notturna. Al parco del Neto, che sarà riaperto alla cittadinanza dopo gli interventi di manutenzione straordinaria, ci sarà il 29 giugno una passeggiata alla scoperta degli alberi e una caccia al tesoro botanica per piccoli esploratori, con una guida ambientale. Ultimo appuntamento sarà la speleogita alla grotta di Fontebuia, il 13 luglio, a cura dell’Unione speleologica di Calenzano che fornirà anche l’attrezzatura tecnica necessaria. Per tutte le iniziative è necessaria la prenotazione; dove non diversamente indicato, le iniziative sono gratuite e prenotabili sul sito https://servizi.comune.calenzano.fi.it/iscrizioniweb. Programma completo e dettagli su www.comune.calenzano.fi.it