Finestra caduta. Baratti (Lega) “Chi ha sottovalutato il problema dovrebbe dimettersi”

CALENZANO – “È stato sottovalutato il problema per anni ed oggi qualcuno dovrebbe dare le dimissioni” è questa la risposta del capogruppo della Lega Daniele Baratti. “La Giunta – prosegue Baratti – ci ha confermato che la scuola media ha un problema specifico in quanto è l’unico plesso con quel tipo di finestre. Il fatto che in questi anni, nonostante le mie numerose segnalazioni, non siano intervenuti con decisione per trovare una soluzione evidenzia l’inefficienza di chi amministra Calenzano. In consiglio l’assessore ha affermato che sono intervenuti ad inizio febbraio al fine di risolvere le criticità e per le finestre (le quali avevano il cartello con scritto “rotta”) che non è stato possibile riparare per mancanza di materiale, hanno tolto la maniglia in modo da impedirne l’apertura. In realtà ho smentito immediatamente l’assessore perché durante il mio sopralluogo le maniglie delle finestre rotte (da novembre,ndr) erano ancora al loro posto. Pertanto ciò dimostra, per l’ennesima volta, che non hanno sotto controllo la situazione. Adesso il Comune interverrà eliminando il meccanismo a vasistas verticale. Adesso, dopo una serie di comunicati stampa e interrogazioni che si susseguono dal 2016. Perché in tutti questi anni l’assessore ai lavori pubblici Giusti e l’assessore all’istruzione Maggi non hanno approfondito il motivo per cui in quella scuola si rompevano continuamente le finestre? Chi ha sottovalutato il problema dovrebbe dimettersi”.