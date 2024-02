Flash mob degli alunni per la pace

SESTO FIORENTINO – Flash mob oggi per la pace in piazza Vittorio Veneto. A metterlo in atto gli alunni delle scuole elementari che stamani si sono date appuntamento per un flash mob lanciato in risposta all’appello alla mobilitazione della Rete Italiana Pace e Disarmo. Decine di bandiere della pace hanno accompagnato poesie e canzoni per […]

SESTO FIORENTINO – Flash mob oggi per la pace in piazza Vittorio Veneto. A metterlo in atto gli alunni delle scuole elementari che stamani si sono date appuntamento per un flash mob lanciato in risposta all’appello alla mobilitazione della Rete Italiana Pace e Disarmo. Decine di bandiere della pace hanno accompagnato poesie e canzoni per chiedere il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina e rinnovare l’impegno per la pace. Tra gli interventi anche quello del sindaco Lorenzo Falchi. L’iniziativa è stata promossa dai tre istituti comprensivi di Sesto Fiorentino e dall’Amministrazione comunale.