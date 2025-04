Fondazione Ginori. Cgil: “Il Museo non merita ritrovarsi in questa farsa”

SESTO FIORENTINO – “Il Museo Ginori non merita di ritrovarsi in questa farsa”: a dirlo è Bernardo Marasco (Cgil Firenze), che poi aggiunge: “Se Marco Corsini, indicato dal ministro Giuli come presidente della Fondazione Ginori di Sesto Fiorentino, pensa davvero che guidare il museo Ginori può rappresentare una ‘fregatura’, rinunci immediatamente al mandato. Evidentemente, e […]

SESTO FIORENTINO – “Il Museo Ginori non merita di ritrovarsi in questa farsa”: a dirlo è Bernardo Marasco (Cgil Firenze), che poi aggiunge: “Se Marco Corsini, indicato dal ministro Giuli come presidente della Fondazione Ginori di Sesto Fiorentino, pensa davvero che guidare il museo Ginori può rappresentare una ‘fregatura’, rinunci immediatamente al mandato. Evidentemente, e per sua stessa ammissione, non ci sono le condizioni perché, con il suo lavoro, possa valorizzare l’incredibile patrimonio storico culturale presente nel museo e l’inestimabile valore che esso ha per la comunità del nostro territorio. Sono parole gravissime, è una situazione che suscita sdegno e grande amarezza, figlia delle scelte improvvisate di un Governo inadeguato”.