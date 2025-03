Fondazione Ginori. Marasco (Cgil) “Grave e incomprensibile mancata riconferma di Montanari”

SESTO FIORENTINO -“Grave e incomprensibile la non riconferma del prof. Montanari come presidente della fondazione del museo Ginori”. E’ quanto afferma in una nota Bernardo Marasco segretario generale Cgil Firenze in seguito alla mancata conferma di Montanari alla guida della Fondazione Ginori. “Il professor Montanari, – prosegue la nota – oltre alla rinomata competenza che […]

SESTO FIORENTINO -“Grave e incomprensibile la non riconferma del prof. Montanari come presidente della fondazione del museo Ginori”. E’ quanto afferma in una nota Bernardo Marasco segretario generale Cgil Firenze in seguito alla mancata conferma di Montanari alla guida della Fondazione Ginori. “Il professor Montanari, – prosegue la nota – oltre alla rinomata competenza che incarna su queste materie, ha sempre rappresentato con forza come il valore del lavoro sia strettamente legato alla bellezza dei manufatti che le mani delle lavoratrici e dei lavoratori della Ginori hanno modellato nei secoli. Montanari ha sempre sottolineato come il museo Ginori dovesse rappresentare non solo la bellezza dei manufatti che hanno fatto la storia dell’arte, ma anche la storia del lavoro che li ha prodotti e la storia di una comunità territoriale che si è forgiata sui valori di quelle lavoratrici e di quei lavoratori, di cui quella bellezza è l’esito. Il rammarico non potrebbe essere più grande perché rischiamo di perdere una grande occasione di rilancio del museo e del suo valore storico di relazione con il territorio”.