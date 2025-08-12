Forza Italia si ritrova per parlare di elezioni

CALENZANO – Il coordinamento di Forza Italia di Calenzano si è riunito giovedì 7 agosto al ristorante Carmagnini del 500 per incontrare amici e simpatizzanti in vista delle prossime elezioni regionali. Tra gli altri erano presenti il segretario del Coordinamento di Firenze grande città, Maria Grazia Internò, candidata alle regionali per il collegio Firenze 1.

“Durante la serata sono state presentate le linee del programma di Forza Italia, – dice Biancastella Maienza, segretario del coordinamento di Calenzano e responsabile della formazione per il coordinamento provinciale di Firenze – programma volto a mettere al centro delle decisioni istituzionali del prossimo governo regionale la sanità, la sicurezza, la viabilità e il welfare come obiettivo primario e fondamentale per il benessere della nostra comunità. Molto sentito e partecipato l’intervento di Giovanni D’Uva, del coordinamento provinciale di Firenze, tra i fondatori di Forza Italia nel Mugello, che tra le altre cose ha messo in primo piano la necessità di istituire una scuola di formazione politica che da anni Forza Italia sta progettando in Toscana. Così come l’intervento di Simone Campinoti, consigliere comunale di Empoli e candidato alle regionali per Empoli e Val d’Elsa, che ha riportato le parole e il programma del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, presentato la sera prima alla Versiliana. Siamo una squadra preparata e motivata e siamo pronti al cambiamento. Abbiamo solo bisogno di sostegno e fiducia da parte dei nostri elettori. Non ci tireremo indietro davanti ai nostri impegni e alle nostre responsabilità”.