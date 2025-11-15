Fra riciclo e rius: nell’arena del circolo Sorms è tempo di “Svuota cantine”

SIGNA – Il circolo Arci Sorms San Mauro e la Pro loco Signa: sono loro gli organizzatori di “Svuota cantine” che si terrà domani, domenica 16 novembre, presso l’Arena di piazza Ciampi del circolo stesso dalle 10 alle 19: banchi svuota cantine, castagne, roventini, coccoli e vin brûlé. Il presidente dell’Arci Sorms Marco Paoli, insieme al consiglio e ai volontari hanno organizzato questo evento per far vivere l’Arena e la comunità di San Mauro. Dopo il successo della festa di Halloween che ha visto la partecipazione di molti bambini e molti giovani e il pranzo a base di specialità sarde con oltre 120 persone presenti. “Queste collaborazioni – spiega la presidente della Pro loco signese Letizia Pancani – fanno bene alle associazioni, ai circoli e a tutta la comunità di Signa, Vedere così tanti volontari a lavoro e in sintonia é il successo per poter programmare tanti altri eventi. Una giornata autunnale per stare insieme”.