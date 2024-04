Giannelli (Unione degli Istriani) “Addolorati per la bocciatura della mozione”

SESTO FIORENTINO – Dopo la bocciatura in consiglio comunale della mozione presentata da Lega e Fratelli d’Italia “Intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto”, interviene Giampaolo Giannelli dell’Unione degli Istriani. “La cosa ci addolora – dice Giannelli – ma non ci sorprende; d’altronde, le motivazioni di una certa sinistra sono sempre le […]

SESTO FIORENTINO – Dopo la bocciatura in consiglio comunale della mozione presentata da Lega e Fratelli d’Italia “Intitolazione di uno spazio pubblico alla memoria di Norma Cossetto”, interviene Giampaolo Giannelli dell’Unione degli Istriani. “La cosa ci addolora – dice Giannelli – ma non ci sorprende; d’altronde, le motivazioni di una certa sinistra sono sempre le stesse: ‘Norma Cossetto era fascista’. Un ripasso a della storia farebbe bene a questi signori; basterebbe, d’altronde, leggere le motivazioni con le quali il Presidente della Repubblica Ciampi ha insignito nel 2005 Norma Cossetto della medaglia d’oro al merito civile, come ‘luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio’. E’ veramente triste, oltre che squalificante per il consiglio comunale di Sesto Fiorentino, che pregiudizi ed assurde visioni ideologiche, superate ed antistoriche, non permettano di considerare Norma Cossetto per quel che ha rappresentato; l’emblema dei drammi e delle sofferenze di tutte le donne dell’istria e della Venezia Giulia, inflitte dalla cieca violenza delle truppe titine”.