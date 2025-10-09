Giochi e curiosità al Museo del Figurino per la Giornata nazionale famiglie al museo

CALENZANO – Torna domenica 12 ottobre la giornata nazionale Famiglie al Museo, progetto al quale aderisce il Museo del Figurino Storico di Calenzano. La FaMu 2025, sarà l’occasione per tutti i bambini con le loro famiglie di visitare il Museo di Calenzano Alto. Ad attenderli ci sarà un gioco divertente in compagnia dei figurini e […]

CALENZANO – Torna domenica 12 ottobre la giornata nazionale Famiglie al Museo, progetto al quale aderisce il Museo del Figurino Storico di Calenzano. La FaMu 2025, sarà l’occasione per tutti i bambini con le loro famiglie di visitare il Museo di Calenzano Alto. Ad attenderli ci sarà un gioco divertente in compagnia dei figurini e delle opere presenti nella collezione museale. Durante la visita potranno partecipare al contest “Disegna l’opera che ti è piaciuta di più” e infine un simpatico omaggio aspetta tutti i piccoli partecipanti alla giornata FaMu. Sarà l’occasione per le famiglie di ammirare la nuova sezione del Mondo Antico, i due personaggi femminili entrati da poco nella nostra collezione e provare a calarsi nei panni di un cavaliere o di una dama, ricordiamo che l’ingresso al museo e le attività proposte sono gratuite.