Giornata degli Etruschi rievocazione, laboraotri e giochi

SESTO FIORENTINO – Tre nuovi appuntamenti per la “Giornata degli Etruschi”, con tre nuovi appuntamenti. Domani, sabato 26 settembre, dalle 16 alle 19 nell’oliveta di via Pilade Biondi, si terrà la rievocazione etrusca con laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie rinviata per maltempo lo scorso fine settimana. Alle 17 sarà offerta a tutti i bambini presenti una piccola merenda etrusca. Sempre alle 17 si terrà il concerto “Paesaggi sonori etruschi” e “Visioni sonore del mondo antico” all’interno della tomba della Montagnola. La partecipazione è gratuita e organizzata su turni di 30 minuti per un massimo di 15 persone per turno. Obbligatorio prenotarsi allo 0554496851. Alle 20, a Le Fornaci di Doccia, sarà possibile degustare un apericena etrusco (prenotazione obbligatoria al 3332175043 oppure 3386779157).