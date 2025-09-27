SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 27 settembre dalle 9 alle 18 in piazza Vittorio Veneto la diciottesima edizione della Giornata della Protezione civile. Enti, professionisti e associazioni di volontariato saranno a disposizione di cittadine e cittadini con dimostrazioni, esercitazioni e momenti di approfondimento. Tre le aree in cui sarà suddivisa la manifestazione: l’area divulgativa, […]

SESTO FIORENTINO – Si terrà sabato 27 settembre dalle 9 alle 18 in piazza Vittorio Veneto la diciottesima edizione della Giornata della Protezione civile. Enti, professionisti e associazioni di volontariato saranno a disposizione di cittadine e cittadini con dimostrazioni, esercitazioni e momenti di approfondimento. Tre le aree in cui sarà suddivisa la manifestazione: l’area divulgativa, con una quarantina di realtà che racconteranno la propria attività, l’area dimostrativa, con esercitazioni pratiche di soccorso, e l’area convegni che ospiterà quattro conferenze inerenti i temi della protezione civile. Il programma integrale è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/vivere-il-comune/eventi/xviii-giornata-della-protezione-civile.