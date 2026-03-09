Gli eventi legati all’8 Marzo

SESTO FIORENTINO – Il 7 aprile 1946, alle elezioni amministrative, le donne di Sesto Fiorentino poterono esercitare per la prima volta il diritto di voto. Saranno le celebrazioni per questo evento di rivoluzione democratica l’approdo degli appuntamenti promossi dal Comune di Sesto Fiorentino in occasione della Giornata internazionale della donna.

“Ribadire la centralità delle donne nella vita pubblica e in tutti i campi del sapere: è questo il filo che unisce gli appuntamenti che ci accompagneranno per tutto il mese di marzo e oltre – afferma la consigliera delegata alle pari opportunità Irene Falchini – Parleremo delle donne, da un punto di vista storico e di rilevanza locale, ma soprattutto celebreremo il primo voto delle donne in Italia, una rivoluzione democratica che ha cambiato i rapporti sociali nel nostro Paese e che ha rappresentato il loro primo ingresso nella vita pubblica, frutto della Resistenza e di decenni di lotte già a partire dall’Ottocento”.

“Proveremo poi a leggere la città nell’ottica di genere, indagando la pianificazione urbanistica da una prospettiva femminista e il rapporto tra la città stessa e chi la vive – prosegue – L’occasione saranno quattro passeggiate guidate che si terranno tra il 20 marzo e l’11 di aprile, inserite all’interno di un programma reso possibile grazie al lavoro della Consulta delle Donne e all’impegno della associazioni e delle realtà economiche. A tutte lo va un ringraziamento particolare da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale”.

Il calendario degli appuntamenti sono disponibili all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/8marzo26