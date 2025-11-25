Graduatoria dei contributi affitto

SESTO FIORENTINO – Sono arrivate al Comune 357 richieste di contributi affitto, con una flessione del 5% circa rispetto al 2024; le domande ammesse sono state 277, dopo l’accoglimento di 15 dei 41 ricorsi presentati. La graduatoria definitivi dei contributi a sostegno dei canoni di locazione 2025 è consultabile sul sito del Comune di Sesto Fiorentino. “Il contributo affitti è una misura importantissima nell’ambito delle politiche abitative della nostra città – ricorda l’assessore Massimo Labanca – Anche quest’anno l’erogazione di questo sostegno sarà possibile quasi esclusivamente grazie allo stanziamento di 450mila euro a carico del bilancio comunale e di 27mila euro a carico del bilancio regionale; infatti, anche per il 2025 il governo di centrodestra ha confermato l’azzeramento del Fondo Nazionale Locazione e del Fondo Nazionale per la Morosità Incolpevole. In un paese sempre più diseguale, segnato da ricchezze sempre più polarizzate e concentrate nelle mani di pochi, l’accanimento della destra verso i concittadini più deboli purtroppo non fa più notizia”. “Sconcertante – prosegue Labanca – è stato inoltre sentir dichiarare pochi giorni fa il ministro Salvini che neanche un euro verrà destinato dal governo nel 2026 al Piano Casa Nazionale, sbandierato solo qualche mese fa e che nel 2027 verrà finanziato con soli 660 milioni, sempre che, nel frattempo, non cambi idea”.