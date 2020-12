I vaccini Covid a gennaio: la Toscana ne avrà 120mila nella prima fase

SESTO FIORENTINO – I dati di oggi, 14 dicembre, 445 contagi sono una indicazione verso la possibilità di movimento, lo sostiene il Presidente della Regione Eugenio Giani a latere dell’inaugurazione del Covid Park nell’area Zoworking. Il presidente Giani auspica la possibilità di entrare presto in zona gialla, sempre nel rispetto assoluto delle norme. Ma intanto si pensa al vaccino che dovrebbe arrivare a gennaio 2021. “Sabato scorso si è tenuta una conferenza tra la Regione e il Governo per stabilire le linee operative per il vaccino – ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla sanità Simone Bezzini – la Regione ha definito coloro che nel primo step potranno sottoporsi alla vaccinazione. Si tratta di 120mila persone tra sanitari a vari livelli, personale del 118 e il richiamo verrà fatto a fine gennaio”. Intanto, ha annunciato l’assessore Bezzini, è al lavoro lo staff di 45 persone referenti della sanità di tutti i territori regionali (dagli ospedali alle RSA) per organizzare la distribuzione del vaccino”.

L’assessore regionale ha poi annunciato che partirò un sondaggio sui sanitari per sapere quanti vogliono vaccinarsi, per evitare, ha detto l’assessore “di sprecare il vaccino”. Le dosi che arriveranno in Toscana, ha aggiunto l’assessore Bezzini, quelle richieste dalla Regione. Prima arriverà il vaccino Pfizer e successivamente Moderna.