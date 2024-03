Ikea: consegne con la bike cargo

SESTO FIORENTINO – Consegne con la bike cargo per Ikea. La scelta del colosso svedese del mobile è caduta sull’innovativo sistema di trasporto che unisce la tradizionale bicicletta ad un “bagaliaio” a cesta per il trasporto di grandi pacchi, rispettando l’ambiente. Così Ikea Italia va verso l’utilizzo di energia pulita che porterà entro il 2025 […]

SESTO FIORENTINO – Consegne con la bike cargo per Ikea. La scelta del colosso svedese del mobile è caduta sull’innovativo sistema di trasporto che unisce la tradizionale bicicletta ad un “bagaliaio” a cesta per il trasporto di grandi pacchi, rispettando l’ambiente. Così Ikea Italia va verso l’utilizzo di energia pulita che porterà entro il 2025 a realizzare il 100% delle consegne a casa dei clienti a zero emissioni. Proprio nel capoluogo toscano l’azienda sperimenta e introduce un nuovo servizio di consegna green e sostenibile con Ecopony e Robin Food, delivery locali ed etici specializzati nelle consegne su due ruote.

Grazie a questa collaborazione, al momento del proprio ordine sul sito Ikea.it, i clienti potranno scegliere di ricevere nelle proprie case i prodotti Ikea fino ai 30 kg tramite cargo bike, contribuendo così a ridurre il traffico e l’inquinamento cittadino.

“L’attenzione a modalità di trasporto ad energia pulita è una priorità per noi, oggi più che mai. Con la diffusione sempre maggiore di modalità di vendita come l’e-commerce e di nuove abitudini di acquisto, è necessario mettere in campo azioni che siano sostenibili nel lungo periodo” dichiara Carlo Guandalini, Market Manager Ikea Firenze. “Per questo, anche nella città di Firenze abbiamo implementato un importante piano legato alla logistica dell’ultimo miglio per far sì che il percorso dei nostri prodotti abbia un impatto positivo, non solo per l’ambiente ma per l’intera comunità. Con questo progetto Ikea vuole anche sostenere due piccole realtà territoriali innovative, con l’ambizione di produrre un effetto virtuoso sul tessuto sociale ed economico cittadino”.

Ecopony, il primo corriere in bicicletta di Firenze e Robin Food, cooperativa nata da un’idea di un gruppo di ciclofattorini fiorentini, operano in tutta la città fornendo un servizio efficiente, ecologico e nella tutela dei propri collaboratori, cui viene garantito un contratto stabile, percorsi di formazione e l’equipaggiamento necessario all’attività.

Firenze è stata anche tra le prime città italiane che ha visto Ikea dotarsi di una flotta di veicoli elettrici per effettuare le consegne al piano in modalità zero emissioni: a partire dallo scorso mese di giugno sono stati introdotti progressivamente 10 veicoli elettrici per arrivare a coprire la totalità delle consegne in città.

L’impegno di Ikea Italia è rivolto anche a permettere a clienti, dipendenti e fornitori che si recano fisicamente nei suoi punti vendita di farlo in modo sempre più conveniente e sostenibile: per questo anche nella aree parcheggio dello store di Sesto Fiorentino è prevista nei prossimi mesi l’implementazione di ulteriori 12 colonnine di ricarica elettrica di ultima generazione, grazie alla partnership di IKEA Italia con Be Charge – società controllata da Plenitude (Eni) – che si occupa della diffusione delle infrastrutture e dei servizi di ricarica per la mobilità elettrica.