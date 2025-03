Il 27 marzo Consiglio comunale a Sesto Fiorentino

Il Consiglio comunale di Sesto Fiorentino è convocato per giovedì 27 marzo 2025 alle ore 15.

I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming dalla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/consiglio-comunale.

Di seguito l’ordine del giorno.

1. Comunicazioni

2. Approvazione del verbale della seduta consiliare del 28.01.2025

3. Surroga consigliere comunale dimissionario ex art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

4. Nomina componente della 2^ commissione consiliare permanente. Surroga consigliere dimissionario

5. Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 107/2025

6. Servizio di grafica e stampa per progetto Sesto Connesso – Rete dei punti di facilitazione digitale fondi PNRR M1C1 Mis. 1.7.2 – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 lett. e) del TUEL

7. Approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Sesto Fiorentino

8. Mozione avente ad oggetto “Eventi meteorologici del 14 marzo ed esondazione torrente Rimaggio” presentata dal gruppo consiliare Italia Viva

9. Mozione avente ad oggetto “Richiesta di interventi urgenti per la messa in sicurezza idraulica del territorio comunale a seguito dell’alluvione del 14 marzo 2025” presentata dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia

10. Mozione avente ad oggetto “Situazione del carcere di Sollicciano e assenza direttore” presentata dai gruppi consiliari Italia Viva, Per Sesto e Partito Democratico

11. Mozione avente ad oggetto “Implementazione integrata della legge sul fine vita”, presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Ecolò e Per Sesto

12. Mozione avente ad oggetto “Difficile situazione nella Repubblica Democratica del Congo e risoluzione del memorandum di intesa sottoscritto da Commissione Europea e Ruanda sull’approvvigionamento di materie prime critiche” presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Per Sesto

13. Mozione avente ad oggetto “Promozione della parità di genere nelle imprese” presentata dai gruppi consiliari Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto

14. Mozione avente ad oggetto “Per una viabilità più sicura e razionale: intervento urgente sui semafori di via Nilde Iotti e via Antonio Gramsci” presentata dai gruppi consiliari Lega e Fratelli d’Italia

15. Ordine del giorno avente ad oggetto “Nomina del presidente della Fondazione ‘Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia’, presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò, Partito Democratico e Per Sesto

16. Ordine del giorno avente ad oggetto “L’Europa scelga la pace”, presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi e Sinistra, Ecolò e Per Sesto

17. Interrogazione avente ad oggetto “Progetto C.U.D.E.” presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia