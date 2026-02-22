CALENZANO – Francesco Calamai dell’Atletica Calenzano ha vinto la gara podistica under 16 dei campionati italiani categoria Cadetti che si sono tenuti a Selinunte in provincia di Trapani in Sicilia. Francesco, 14 anni, ha così portato a casa il suo primo titolo italiano correndo il percorso di 3 chilometri. Il risultato ottenuto nella gara è stato un mix di energie, lavoro, costanza sia per lo stesso Francesco che per il suo allenatore Francesco Galeotti. A Francesco Calamai i complimenti della redazione di Piananotizie.
Il calenzanese Francesco vince i campionati italiani individuali e per regioni di corsa campestre
