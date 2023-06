Il Comune aderisce alla manifestazione nazionale della Cgil

SESTO FIORENTINO – Il Comune aderisce alla manifestazione nazionale indetta dalla Cgil per sabato 24 giugno a Roma in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. Lo ha deliberato la Giunta comunale accogliendo l’invito dei promotori.“Il diritto […]

“Il diritto alla salute è un diritto costituzionale e un dovere della Repubblica nei confronti di tutti i cittadini – dice il sindaco Lorenzo Falchi – Perché questo diritto sia effettivo, è necessario che il Servizio Sanitario Nazionale sia forte, pubblico, solidale e universale. Negli ultimi anni, nonostante l’insegnamento che avremmo dovuto trarre dall’emergenza pandemica, abbiamo assistito a un declino costante sia per quanto riguarda le risorse, sia per la dotazione di personale. Per questo abbiamo deciso di accogliere l’invito degli organizzatori e di dare l’adesione del nostro Comune a questa manifestazione, perché è sui territori che si sente più forte la necessità di un non rinviabile cambio di passo”.