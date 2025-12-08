Il Comune ricorda la tragica esplosione al deposito Eni il 9 dicembre 2024

CALENZANO – “Calenzano ricorda le vittime dell’esplosione al deposito Eni”: è questo il tema della giornata organizzata dal Comune di Calenzano per il 9 dicembre a un anno dall’esplosione dove persero la vita 5 persone e trenta rimasero ferite. Con una cerimonia solenne con cittadini e istituzioni, dice il sindaco Giuseppe Carovani, “ricorderemo Vincenzo Martinelli, […]

CALENZANO – “Calenzano ricorda le vittime dell’esplosione al deposito Eni”: è questo il tema della giornata organizzata dal Comune di Calenzano per il 9 dicembre a un anno dall’esplosione dove persero la vita 5 persone e trenta rimasero ferite. Con una cerimonia solenne con cittadini e istituzioni, dice il sindaco Giuseppe Carovani, “ricorderemo Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirelli, Davide Baronti, vittime della tragica esplosione al deposito Eni di un anno fa. Sarà l’occasione per ringraziare tutti coloro che intervennero per spegnere l’incendio, per portare soccorso e gestire una drammatica emergenza”. Alle 15 al Parco della Fogliaia in via di Prato angolo via Larga sarà scoperto il memoriale realizzato in collaborazione con Anmil, alle 16 al Palazzetto dello sport si terrà la cerimonia istituzionale di commemorazione e ringraziamento alle forze impegnate nell’emergenza. La sera alle 21.30 al Teatro Manzoni si terrà “Una stella mattutina”, spettacolo teatrale sul tema della sicurezza sul lavoro, in collaborazione con la Fondazione Regolino. L’ingresso è gratuito.