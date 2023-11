Il Comune stanza altri 200mila euro per i contributi affitto

SESTO FIORENTINO – Via libera allo stanziamento di ulteriori 200mila euro per il contributo affitti 2023: il Consiglio comunale ha approvato nella seduta di ieri, martedì 28 novembre, la variazione di bilancio che porta a 450mila euro le risorse comunali a disposizione di questa misura, a cui si aggiungono i circa 20mila euro messi a disposizione dalla Regione Toscana.

“Con questo provvedimento, reso possibile dalla previsione di maggiori entrate extratributarie e da alcune economie di spesa, accresciamo la capacità di risposta alle quasi 400 famiglie sestesi che quest’anno hanno partecipato al bando, il 25% in più rispetto allo scorso anno – afferma l’assessore alla casa e al bilancio Massimo Labanca – L’aumento delle richieste è indicativo di una crescente difficoltà tra le famiglie che rende drammaticamente inspiegabile l’ostinazione con cui il Governo Meloni ha deciso di confermare l’azzeramento dei trasferimenti ai Comuni per il contributo affitti. Per Sesto si è trattato di un taglio di circa 230mila euro che, grazie ad una gestione attenta del bilancio e a un lavoro rigoroso e costante della ragioneria e dei vari servizi comunali, a cui va il mio ringraziamento, siamo, per quest’anno, riusciti a compensare. Sarebbe stato di gran lunga preferibile poter contare su risorse aggiuntive statali vista la grande crescita delle richieste, ma evidentemente sostenere le famiglie alle prese con la crisi non è una priorità di questa destra che si dimostra del tutto disinteressata ad affrontare l’emergenza abitativa, sociale ed economica”.