Il Museo della paglia debutta alla Borsa internazionale del turismo di Milano 

SIGNA – Il Museo civico della paglia debutterà, lunedì prossimo, alla Borsa Internazionale del turismo che si terrà a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore travel. Tutto questo avverrà durante una delle edizioni più avvincenti e più internazionali degli ultimi anni, con la partecipazione di oltre mille espositori provenienti da […]

SIGNA – Il Museo civico della paglia debutterà, lunedì prossimo, alla Borsa Internazionale del turismo che si terrà a Milano, la più importante manifestazione in Italia per l’innovazione nel settore travel. Tutto questo avverrà durante una delle edizioni più avvincenti e più internazionali degli ultimi anni, con la partecipazione di oltre mille espositori provenienti da 62 Paesi oltre all’Italia. Durante la presentazione dell’ambito fiorentino, dunque, che avverrà presso il padiglione della Regione Toscana, il sindaco Giampiero Fossi e Angelita Benelli, presidente dell’associazione Museo della paglia e dell’intreccio Domenico Michelacci, avranno la possibile di intervenire per illustrare le potenzialità e la ricchezza del museo signese. “Quest’anno abbiamo compiuto ogni sforzo – dice Fossi – per partecipare alla Bit di Milano che rappresenta un’opportunità di grande visibilità nel panorama della promozione turistica. L’obiettivo è quello di continuare a valorizzare Signa e continuare a inserirla in tutti i circuiti di promozione, perché il turismo e le attività produttive che fanno da corollario rappresentano una leva determinante per la crescita socio-economica della nostra città. Agli operatori e ai visitatori presenti illustreremo il museo, soffermandoci sulle preziose testimonianze della lavorazione della paglia che caratterizza la produzione signese di cui può farsi vanto l’intera Toscana. Una partecipazione che ci consentirà di accendere i riflettori del mondo sul cappello di Signa, un’eccellenza della produzione artigianale e manifatturiera del territorio”.