Il nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri ospite in Consiglio

SESTO FIORENTINO – Nuovo comandante della Stazione dei carabinieri: Giovanni Sanfilippo è stato ospite questo pomeriggio del consiglio comunale. “A nome del centrodestra sestese, desideriamo esprimere un profondo e sentito ringraziamento al Comandante Gianni Rizzo, che conclude il suo incarico alla guida della Stazione di Sesto Fiorentino, dopo anni di impegno scrupoloso e costante dedizione al servizio della collettività” è quanto scrive la Lega di Sesto Fiorentino.



“Il Comandante Rizzo – prosegue la nota della Lega – ha rappresentato un presidio di legalità e una guida rassicurante per i cittadini. Ha saputo coniugare fermezza e autorevolezza con grande umanità, dimostrandosi sempre disponibile, attento e profondamente empatico. La sua capacità di ascolto, la sua sensibilità nei confronti delle situazioni più complesse, unite a uno stile sobrio ma presente, hanno lasciato un’eredità importante nella nostra comunità. Sesto Fiorentino perde non solo un ufficiale stimato, ma un punto di riferimento riconosciuto da tutti, al di là delle appartenenze istituzionali. Al nuovo Comandante Giovanni Sanfilippo va il nostro più cordiale benvenuto: abbiamo fiducia che saprà affrontare con senso dello Stato e determinazione le sfide non semplici che attendono la città dalla crescente percezione di insicurezza alla microcriminalità, passando per il degrado urbano e la rete di videosorveglianza ancora insufficiente”.



“Ribadiamo – prosegue la Lega – con convinzione che il centrodestra sestese è sempre stato e resterà al fianco delle forze dell’ordine, e soprattutto dell’Arma dei Carabinieri, come partner istituzionale affidabile e propositivo: garantiamo piena disponibilità al dialogo, alla collaborazione e all’azione concreta per rendere la nostra Sesto più sicura e vivibile. In un momento in cui i temi della legalità e della tutela del territorio occupano un posto centrale nella vita dei cittadini, crediamo sia essenziale consolidare un patto di fiducia tra istituzioni, forze di sicurezza e comunità, per presidiare il territorio con efficacia e partecipazione”.