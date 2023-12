“Il palazzo delle favole va in città”: a Empoli tre musical per grandi piccoli, con Topolino e il Grinch

EMPOLI – Continua il cammino di avvicinamento al Natale a Empoli con “Il palazzo delle favole va in città”, promosso da Jets. Dopo il grande successo delle prime date con spettacoli circensi, maghi e bolle giganti, tornano gli eventi a palazzo con tre giorni di musical. L’evento, al Teatro Il Momento”, sarà una grande festa natalizia per i bambini e le famiglie. Inizierà venerdì 8 dicembre con la giornata dedicata a “Il musical delle principesse” con tre spettacoli: 15.30, 16.30 e 17.30. Musiche, canzoni e balli con le principesse preferite dei bambini. L’evento proseguirà sabato 9 dicembre con il tradizionale “Canto di Natale con Minnie e Topolino”. La coppia più amata dai più piccoli si esibirà, con i più famosi canti natalizi che da sempre hanno accompagnato la nostra infanzia. Primo spettacolo alle 15.30, a seguire alle 16.30 e alle 17.30.

Domenica 10 dicembre alle 15.30, a chiusura del penultimo fine settimana del “Palazzo delle favole”, non poteva mancare lo scorbutico e irascibile Grinch con il suo Musical “Il Natale rubato – La vera storia del Grinch”, pronto a far divertire bambini e famiglie con uno spettacolo da non perdere. Orari 15.30, 16.30 e 17.30. I biglietti di tutti gli spettacoli hanno un costo di 3 euro e sono acquistabili in prevendita su Eventbrite cercando Palazzo delle Favole va in città di Empoli oppure direttamente alla cassa di ingresso del Teatro Il Momento, via del Giglio 55 Empoli.