Il PD sestese aderisce a Toscana Pride 2023

SESTO FIORENTINO – Sabato 8 luglio il PD sestese per le strade di Firenze per il Toscana Pride 2023. “La forza delle mobilitazioni collettive possono cambiare le cose – si legge in una nota del PD sestese -, una bellissima marea arcobaleno contro ogni discriminazione e per i diritti di tutti. Una partecipazione attiva e costruttiva. Vanno pretese leggi, tutele e diritti adeguate alle necessità di ogni individuo e che possano garantire il pieno benessere. Oggi l’Italia è il Paese europeo con il maggior numero di vittime di transfobia e per il rapporto ILGA-Europe il 2022 è stato l’anno più violento per la comunità LGBTQIA+. In Italia non abbiamo una legge contro l’odio e le discriminazione basate sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sulla misoginia e sull’abilismo, due anni fa la destra affossò il DDL Zan con tanto di un vergognoso applauso nell’aula del Senato. La stessa destra che a marzo ha dato lo stop alle registrazioni dei certificati anagrafici dei figli di coppie omogenitoriali. La comunità LGBTQIA+ e le famgilie arcobaleno sono sotto attacco dal governo più di destra della storia della Repubblica, potrei continuare con un lungo elenco di ragioni per ribadire che serve, oggi e sempre, un ampio argine collettivo contro le politiche delle destre omolesbobitransfobiche”.