Il programma del Cai tra arrampicate, trekking e bike

SESTO FIORENTINO – La Sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano comincia il nuovo anno presentando il proprio programma per il 2023, particolarmente ampio per l’offerta proposta: trekking anche di più giorni in Appennino e Alpi, corsi e uscite dedicate alla MTB, sci, ferrate, gite alla portata di persone diversamente abili, per finire con un avventuroso e simbolico viaggio sui graniti della Patagonia.

Inoltre, ai tradizionali frequentatissimi Corsi di Arrampicata, dopo l’estate si affiancherà anche un corso introduttivo rivolto a bambini e ragazzi compresi fra gli 8 e i 14 anni, con l’obiettivo di risvegliare l’istinto naturale all’arrampicarsi, riprendendo e ampliando tutti quei gesti che i più giovani impiegano in modo naturale per “salire”. Le lezioni si svolgeranno prevalentemente al chiuso, nella struttura di arrampicata indoor gestita dalla sezione di Sesto Fiorentino del CAI presso la palestra del Liceo Agnoletti al Polo scientifico.

Si ricorda che la struttura di arrampicata è aperta tutta la cittadinanza, secondo gli orari pubblicati sui social della Sezione (facebook.com/caisestofiorentino e instagram.com/caisestofiorentino) o sul sito web (www.caisesto.it), dove è anche consultabile e scaricabile l’intero programma 2023.

Una fondamentale attività che vede impegnati tutto l’anno i volontari del CAI è quella della manutenzione dei 150 km di sentieri su Monte Morello e dei 40 percorsi dedicati alla MTB: un impegno possibile grazie solo alla disponibilità dei volontari e a quei cittadini che scelgono di versare la quota di iscrizione per associarsi al CAI.

Per informazioni: info@caisesto.it