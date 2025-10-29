Imbrattato lo striscione del Liceo Artistico

SESTO FIORENTINO – Alcune svastiche sono state disegnate su uno striscione dedicato alla Palestina e affisso al cancello del Liceo Artistico di via Giusti a Sesto Fiorentino. Lo striscione era stato preparato e appeso alla scuola dagli studenti succursale sestese per richiamare l’attenzione sulla Palestina e ieri mattina sono comparse alcune svastiche tracciate vicino alla […]

SESTO FIORENTINO – Alcune svastiche sono state disegnate su uno striscione dedicato alla Palestina e affisso al cancello del Liceo Artistico di via Giusti a Sesto Fiorentino. Lo striscione era stato preparato e appeso alla scuola dagli studenti succursale sestese per richiamare l’attenzione sulla Palestina e ieri mattina sono comparse alcune svastiche tracciate vicino alla bandiera palestinese ed è stato imbrattato lo striscione con segni scuri. Il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi ha scritto un post sui social in cui condanna il gesto e i “simboli d’odio”. ”Da tutta Italia continuano ad arrivare notizie di rigurgiti fascisti – scrive sui social il sindaco Lorenzo Falchi – Dall’aggressione al giornalista Alessandro Sahebi a Roma, alla devastazione di scuole da parte di gruppi organizzati a Genova, al saluto romano di commemorazione di Mussolini da Predappio. Stanotte (ieri, ndr) anche al Liceo Artistico di Sesto Fiorentino uno striscione realizzato da studentesse e studenti è stato imbrattato con simboli d’odio, per intimorire e reprimere un pensiero di libertà e pace”. Il sindaco Falchi conclude il suo post affermando che “noi non abbiamo paura di dire da che parte stiamo. Contro chi crede di poter distruggere, intimidire, comandare il pensiero altrui. Noi siamo antifascisti”.