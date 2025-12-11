Impianto fotovoltaico sulla Palazzina del Comando di Polizia Locale

CALENZANO – È stato installato sulla palazzina del Comando di Polizia locale un impianto fotovoltaico che entrerà in esercizio nelle prossime due settimane. L’impianto è stato realizzato sulla copertura del tetto, avrà una potenza di 6 kW, abbinata a un sistema di accumulo elettrico. Questa configurazione è stata scelta per massimizzare l’autoconsumo e rendere, per […]

CALENZANO – È stato installato sulla palazzina del Comando di Polizia locale un impianto fotovoltaico che entrerà in esercizio nelle prossime due settimane. L’impianto è stato realizzato sulla copertura del tetto, avrà una potenza di 6 kW, abbinata a un sistema di accumulo elettrico. Questa configurazione è stata scelta per massimizzare l’autoconsumo e rendere, per quanto possibile, l’edificio energeticamente autonomo dal punto di vista elettrico. Nel tempo sarà verificato il grado effettivo di autonomia analizzando i dati di produzione e scambio elettrico che saranno registrati sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), cioè il soggetto pubblico che monitora e gestisce, tra le altre cose, gli incentivi e i flussi di energia degli impianti da fonti rinnovabili. Prosegue con questa installazione la strategia del Comune di Calenzano di dotare gli edifici pubblici di impianti fotovoltaici: attualmente i pannelli si trovano sulle strutture della scuole primarie e della secondaria inferiore, del Palazzetto dello sport e della Piscina, di Officina civica e dell’edificio polivalente (ex cantiere comunale) di via Giusti.