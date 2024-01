“In ascolto”, letture alla Biblioteca

SESTO FIORENTINO -“La morte di Ivan Il’íč” di Tolstoj è la lettura teatrale che l’attrice, regista e autrice Alessandra Bedino proporrà lunedì 8 gennaio, alle ore 19, alla Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna “In ascolto: Femminilità – Cinque attrici in lettura. L’appuntamento è a ingresso libero. Prenotazioni online su http://bit.ly/eventiadulti o telefonicamente al numero 055 […]

SESTO FIORENTINO -“La morte di Ivan Il’íč” di Tolstoj è la lettura teatrale che l’attrice, regista e autrice Alessandra Bedino proporrà lunedì 8 gennaio, alle ore 19, alla Biblioteca Ragionieri nell’ambito della rassegna “In ascolto: Femminilità – Cinque attrici in lettura. L’appuntamento è a ingresso libero. Prenotazioni online su http://bit.ly/eventiadulti o telefonicamente al numero 055 4496851. Dopo lo spettacolo, per chi lo desidera, c’è l’apericena alle Fornaci di Doccia, lo spazio ristoro della biblioteca (15 euro, prenotazioni 338 6779157). Il lungo racconto “La morte di Ivan Il’íč”, pubblicato nel 1886, si apre con l’annuncio della morte dell’omonimo consigliere di Corte d’Appello; cui segue la quasi grottesca visita di condoglianze che Pëtr Ivanovic, suo vecchio compagno alla scuola di giurisprudenza, si considera obbligato a fargli.

Da qui Tolstoj si muove per ricostruire la vita, la malattia, il progressivo decadimento fisico e la conseguente metamorfosi psicologica di Ivan Il’íč, appagato borghese al culmine della carriera. Ivan Il’íč è sorpreso e arrabbiato con la malattia, che lo obbliga a ripensare tutta la sua esistenza. Finalmente si rende conto che ipocrisia e opportunismo, superficialità e menzogna hanno regolato tutti i rapporti della sua vita, togliendole ogni autenticità. Solo la morte – forse – gli fa intravedere un senso e una possibilità di pacificazione. Tolstoj conosce profondamente l’animo umano, le sue miserie come i suoi slanci; e sa raccontare senza ipocrisie il nostro rapporto con la morte che non è mai davvero la nostra, è solo, e spesso distrattamente, quella degli altri.

La rassegna è curata da Riccardo Massai di Archètipo per Biblioteca Ernesto Ragionieri ed è realizzata grazie al sostegno di Unicoop Firenze. Iniziativa nell’ambito del Patto locale per la lettura per il territorio del Comune di Sesto Fiorentino triennio 2022/2024. Prossimi appuntamenti: a chiudere la rassegna sarà lunedì 12 febbraio Silvia Frasson con letture da “Le voci della sera” di Natalia Ginzburg. Un viaggio nelle vicende di Elsa e Tommasino, un racconto corale aderente alla sobrietà del romanzo, con musiche originali di Guido Sodo