In crescita la El.En. che riorganizza gli spazi

CALENZANO – Continua la crescita di El.En. l’azienda calenzanese leader del settore dei laser. Nei 15mila metri quadri di estensione dell’azienda di via Baldanzese sono presenti vari settori dall’assemblaggio alla ricerca che permettono di sviluppare l’attività. In fase di trasferimento una parte della lavorazione che sarà ospitata in un immobile adiacente a quello della sede centrale. Importante anche la sede distaccata di Prato che si sviluppa su 18mila metri quadri e dove già dallo scorso anno è stata avvito l’ampliamento in un altro edificio. A crescere è anche il personale: 2200 i dipendenti dell’intero Gruppo, mentre lo scorso anno sono state assunte 130 figure di cui 100 nello stabilimento di Calenzano e le altre 30 in quello di Prato. Il settore medicale, ha segnato una crescita superiore all’11% grazie al positivo contributo di tutti i segmenti. Il fatturato e l’acquisizione ordini trimestrale confermano l’ottimo stato di salute del mercato, in tutti i suoi principali segmenti applicativi, estetica, chirurgia e terapia. La crescita nel settore si mantiene robusta ed ampiamente soddisfacente in tutti i segmenti applicativi. In linea con quanto previsto per l’intero esercizio 2023, la crescita è più marcata nel settore chirurgico, ma ha registrato un tasso interessante anche nelle applicazioni estetiche, vicino al 10% e nel settore della terapia. Nel dettaglio dei segmenti applicativi più rilevanti, tra i sistemi per applicazioni estetiche hanno registrato una crescita significativa i sistemi a CO2 ed Erbio per il ringiovanimento della pelle con trattamenti ablativi, (i sistemi Punto di Deka, Dermablate di Asclepion e Tetra sempre di Deka dedicato al mercato nordamericano), ed i sistemi con emissioni di impulsi laser di nano e picosecondi destinati alla rimozione di tatuaggi ed anche al trattamento antiaging e di toning (i sistemi Discovery Pico e Chrome di Quanta System, Studio di Deka, Picostar e Rubystar di Asclepion). Per le applicazioni chirurgiche i sistemi per urologia rappresentano la quota di fatturato più rilevante (circa l’80% del segmento) e segnano una rapida crescita in questo trimestre, grazie soprattutto ai sistemi Fiber Dust di Quanta. Ancora più rapida la crescita registrata nelle vendite dei sistemi a CO2 per otorinolaringoiatria in cui i sistemi Smartxide Trio e Smartxide Quadro di Deka offrono un livello di prestazioni ed una gamma di accessori di standard elevatissimo. Nel settore industriale, la crescita del fatturato è vicina al 13%. Il segmento del taglio laser rappresenta circa l’80% del settore, una quota ottenuta grazie alla costante e rapida crescita registrata negli ultimi anni e prevista anche nell’esercizio in corso. In Italia la Cutlite Penta ha registrato un eccellente risultato con una crescita del 70% che ha compensato la flessione di fatturato dell’attività cinese. Molto interessante è stato lo sviluppo delle vendite nella marcatura laser, superiore al 52% grazie all’ottimo andamento sia di Lasit nella marcatura per identificazione con sorgenti a stato solido, che di Ot-las per decorazione e lavorazioni speciali con sorgenti laser a CO2. Significativo è l’impegno di Lasit nella internazionalizzazione della sua struttura di vendita, con la creazione di filiali di vendita dirette in Polonia, Spagna e, proprio nelle ultime settimane, in Germania. (E.A.)