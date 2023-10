Inaugurazione di Prisma Lab

PRATO – Lunedì 23 ottobre sarà inaugurato PrismaLab, il nuovo polo culturale nel cuore del Macrolotto Zero, sorto tra via Pistoiese e via Filzi al posto di un vecchio capannone industriale. PrismaLab, terzo e ultimo tassello che completa il Piano di Innovazione Urbana di Comune di Prato e Regione Toscana nell’area, ospita la nuova sede della Casa delle Tecnologie […]

PrismaLab, terzo e ultimo tassello che completa il Piano di Innovazione Urbana di Comune di Prato e Regione Toscana nell’area, ospita la nuova sede della Casa delle Tecnologie emergenti Prisma e i servizi di biblioteca, con sala di lettura e punto prestito, Informagiovani e spazio coworking per le start up con postazioni di lavoro, aula per le riunioni attrezzata e area relax. E proprio i giovani come principali utenti saranno i protagonisti dell’apertura di PrismaLab: dalle 10 alle 13 ci sarà la presentazione del Progetto EYE di educazione all’imprenditorialità nelle scuole superiori della città, a cura di ArtsLab, con la partecipazione degli studenti in rappresentanza dei diversi istituti cittadini e i rappresentanti delle associazioni di categoria giovani.

Dalle 16.30 alle 19 la presentazione delle cinque start up innovative selezionate con StartupItalia nel progetto Prisma e a chiusura un cocktail inaugurale.