Incendio nella notte di alcune vetture in via Pertini

SESTO FIORENTINO – Incendio alle prime ore del giorno di alcune vetture in via Pertini. Poco dopo le 4 sono arrivate le squadre del distaccamento di Calenzano e di Firenze Ovest: nell’incendio, infatti, sono rimaste coinvolte alcune auto, van e un furgone parcheggiate lungo la strada. Una squadra e un’autobotte sì sono occupate dello spegnimento dei mezzi interessati dall’incendio. Non ci sono persone coinvolte.