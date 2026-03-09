CALENZANO – Mercoledì 11 marzo alle 21, presso la sala convegni al quarto piano del Comune di piazza Gramsci 11, si terrà un incontro sulla “Nuova SP 107, iter progettuale e approfondimenti”. Intervengono il sindaco Giuseppe Carovani, la consigliera della Città Metropolitana di Firenze con delega alla viabilità di Mugello, Valdarno e Valdisieve, Sara Di Maio, e Maria Teresa Carosella, dirigente della Direzione Viabilità – Area 1.
Incontro sulla nuova Sp 107
