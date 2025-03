“Insieme per il Rinascita”: la petizione e l’assemblea per evitare la vendita

SESTO FIORENTINO – “Insieme per il Rinascita” è l’appello lanciato da un gruppo di cittadini per evitare la vendita dello storico luogo sestese, lo spazio di via Matteotti, con il Salone Rinascita, che ha rappresentato un punto di riferimento sia per la politica locale che per le attività ricreative. La petizione, si legge nell’appello nasce […]

SESTO FIORENTINO – “Insieme per il Rinascita” è l’appello lanciato da un gruppo di cittadini per evitare la vendita dello storico luogo sestese, lo spazio di via Matteotti, con il Salone Rinascita, che ha rappresentato un punto di riferimento sia per la politica locale che per le attività ricreative. La petizione, si legge nell’appello nasce “per chiedere al sindaco e al consiglio comunale di Sesto Fiorentino di impegnarsi per mantenere il Rinascita nella disponibilità delle future generazioni sestesi”. Così sabato 15 marzo il gruppo che ha promosso la petizione sarà in piazza Vittorio Veneto angolo con via Verdi con un gazebo dove sarà possibile depositare la propria firma. Il coordinamento dell’appello è di Margherita Mellini e il gruppo dei promotori è composto da: Marco Bellandi, Riccardo Bicchi, Simone Bonini, Paolo Conti, Massimo Ferrucci, Sergio Fiorelli, Stefano Fiorelli, Laura Guarnieri, Eleonora Moscardi, Nicoletta Neri, Roberto Delio Niccolai, Mara Pacchiarotti, Isabella Procopio, Maurizio Quercioli. Intanto il gruppo sta preparando un incontro che si terrà il 18 marzo alle 18 proprio al Rinascita al quale seguirà una cena. Nella foto: una storica ricevuta di “lire Cinquecento” per la costruzione dei “nuovi locali” quelli, appunto, della Rinascita.