Insieme per il Rinascita: “Oggi in Consiglio il tema trattato in modo divisivo”

SESTO FIORENTINO – “L’acceso e controverso dibattito sviluppato oggi in seno al Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino dimostra quanto il destino dello storico Circolo Rinascita sia un tema fondamentale per l’agenda politica e sociale di Sesto Fiorentino”. Lo afferma in una nota Insieme per il Rinascita, il comitato che sto sostenendo l’interesse collettivo del circolo […]

SESTO FIORENTINO – “L’acceso e controverso dibattito sviluppato oggi in seno al Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino dimostra quanto il destino dello storico Circolo Rinascita sia un tema fondamentale per l’agenda politica e sociale di Sesto Fiorentino”. Lo afferma in una nota Insieme per il Rinascita, il comitato che sto sostenendo l’interesse collettivo del circolo di via Matteotti. “Mi rammarica che questo tema sia stato interpretato in maniera così divisiva oggi,- prosegue Margherita Mellini di Insieme per il Rinascita – ma sappiamo bene che si tratta di una questione delicata, visto, da sempre, l’assordante silenzio di alcune forze politiche in questo senso. Il confronto si fa decisivo in vista delle elezioni amministrative di maggio, delineando una sfida cruciale tra le istanze della cittadinanza attiva e i tempi della politica istituzionale. Noi chiediamo a tutte le forze civiche e di partito di scommettere su una Sesto che unisca l’energia dei giovani e l’esperienza degli anziani. Abbiamo in mente un modello di città che metta la socialità al di sopra delle logiche di sviluppo, promuova una crescita che non dimentichi le persone e metta la partecipazione collettiva al centro di ogni scelta culturale e urbanistica. Più di tutto in questo senso ci diranno i programmi elettorali di chi si candida al governo della nostra città”.