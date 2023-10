Italia Viva “Raccordo raggiunto sugli impianti sportivi del Cup”

SESTO FIORENTINO – “Il dialogo e la collaborazione portano sempre vantaggi per tutta la comunità: ne è dimostrazione l’accordo raggiunto sull’utilizzo degli spazi del CUS. Come Italia Viva abbiamo dato il nostro contributo in tal senso perché reputavamo assurdo che tra Comune e Università, scuole e impianti sportivi del Cus al Polo non ci fosse […]

SESTO FIORENTINO – “Il dialogo e la collaborazione portano sempre vantaggi per tutta la comunità: ne è dimostrazione l’accordo raggiunto sull’utilizzo degli spazi del CUS. Come Italia Viva abbiamo dato il nostro contributo in tal senso perché reputavamo assurdo che tra Comune e Università, scuole e impianti sportivi del Cus al Polo non ci fosse un dialogo e una collaborazione”. Lo affermano Gabriele Toccafondi e Leonardo Pagliazzi, rispettivamente consigliere comunale e coordinatore di Italia Viva Sesto Fiorentino.

“Adesso si aprono percorsi che riguardano l’Agnoletti – proseguono gli esponenti di Italia Viva – e presto speriamo riguardino anche altre società sportive di Sesto, come quelle di atletica. A dire che non funziona niente sono tutti bravi, ma sicuramente così non cambia niente. Lavorare affinché le cose cambino costa tempo, fatica e non sempre si riesce ma è l’unica strada per non lamentarsi e basta. Siamo orgogliosi che Italia Viva, senza cambiare posizione, non si sia limitata a dire che le cose non andavano ma si sia impegnata per cambiarle. Così fanno le persone serie e i veri riformisti”.