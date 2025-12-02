Jacopo Madau segretario provinciale di Sinistra Italiana

SESTO FIORENTNO – È Jacopo Madau il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana. La sua nomina è stata approvata all’unanimità dall’assemblea provinciale di Sinistra Italiana riunitasi nella serata di lunedì 1 dicembre, a Firenze presso la SMS di Rifredi. Madau succede nell’incarico a Diana Kapo, dimessasi nelle scorse settimane per motivi personali. Madau, 33 anni, assessore alla cultura a Sesto Fiorentino, era uno dei componenti della segreteria guidata da Kapo. “A lei – sottolinea il neo segretario – voglio esprimere la gratitudine per il lavoro svolto negli ultimi due anni, un lavoro intenso e capillare che si è tradotto negli ottimi risultati elettorali conseguiti nelle elezioni amministrative e regionali in tutti i territori della provincia. Raccolgo un testimone pesante potendo però contare su una comunità e una organizzazione che con la precedente segreteria si è consolidata sempre di più”.

“Punteremo sui circoli territoriali, ma soprattutto sulla radicalità delle proposte e dell’azione, dove siamo in maggioranza così come dove siamo all’opposizione – prosegue – In questi anni abbiamo visto le nostre proposte diventare realtà e patrimonio comune di tutto il centrosinistra, penso all’acqua pubblica e alla contrarietà alla quotazione in borsa della Multiutility. Ci siamo riusciti grazie alla serietà, alla costanza, alla credibilità delle nostre amministratici e dei nostri amministratori. Dobbiamo continuare in questo stesso solco. Radicalità, credibilità, apertura alla società: così vogliamo provare a riavvicinare le persone alla politica, a restituire una visione condivisa, a operare affinché si affermino giustizia sociale e giustizia climatica”.