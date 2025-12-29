La battaglia di Valibona, il 3 gennaio le celebrazioni

CALENZANO – Il 3 gennaio si terranno le celebrazioni per ricordare la battaglia di Valibona, la prima battaglia della Resistenza in Toscana, dove rimasero uccisi per mano dei fascisti il comandante partigiano Lanciotto Ballerini e il mitragliere Luigi Giuseppe Ventroni, mentre il russo Andrej Vladimiro fu catturato e giustiziato. Le celebrazioni a cura dei Comuni di Calenzano e […]

CALENZANO – Il 3 gennaio si terranno le celebrazioni per ricordare la battaglia di Valibona, la prima battaglia della Resistenza in Toscana, dove rimasero uccisi per mano dei fascisti il comandante partigiano Lanciotto Ballerini e il mitragliere Luigi Giuseppe Ventroni, mentre il russo Andrej Vladimiro fu catturato e giustiziato. Le celebrazioni a cura dei Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio, insieme all’Anpi, inizieranno con il ricordo dei caduti. A Calenzano il ritrovo è fissato al cimitero comunale, dove alle 10 sarà ricordato il partigiano Vladimiro; la cerimonia proseguirà alle 10.15 in largo Pierantozzi per l’omaggio alla memoria del maresciallo dei carabinieri Alfredo Pierantozzi, ucciso a margine della battaglia dai fascisti perché si opponeva alla rappresaglia. Alle 10.30 sarà deposta la corona al monumento ai caduti della battaglia sulla facciata del Municipio di Calenzano in piazza Vittorio Veneto. Alle 12 si terrà la commemorazione della battaglia al cippo di Valibona con le delegazioni dei Comuni di Calenzano, di Campi Bisenzio, di Sesto Fiorentino e dell’Anpi.