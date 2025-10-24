SESTO FIORENTINO – Appuntamento con le risate questa sera 24 ottobre alle 21.30 al Caffè Letterario Le Murate di Firenze con la serata finale del concorso nazionale di comicità 2025 “La fabbrica della comicità. Comici o miseria”. La 12esima edizione è promossa dall’agenzia sestese SPManagement guidata da Silvia Papucci. I finalisti Giulia Boscherini, Hanin El Figha, Matteo Radi, Lara Gallo, Massimiliano Lari, Filippo D’Andrea, si esibiranno sul palco fiorentino. Ospiti della serata saranno: Mic Silvia Priscilla Bruni e Sergio Forconi.
La finale de La Fabbrica della Comicità
