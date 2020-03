La Libreria Rinascita lancia l’hashtag #tuttopassaanchequestapasserà 

SESTO FIORENTINO – Aperta con orario continuato sospeso, la libreria Rinascita, lancia sul canale social Facebook l’hashtag #tuttopassaanchequestapasserà e con un messaggio invita gli i clienti ad osservare le norme previste dal decreto per il contenimento del coronavirus e a continuare a leggere.

“Siamo preoccupati per l’evoluzione della situazione sanitaria del nostro Paese – si legge nel post della Libreria Rinascita – La nostra Libreria rimane comunque aperta (abbiamo momentaneamente sospeso l’orario continuato), ovviamente rispettando le disposizioni e le condizioni previste dall’ultimo decreto (distanza di sicurezza, norme igieniche). In questi giorni sono arrivate molte sollecitazioni sui social e sui giornali da parte di scrittori e intellettuali che invitano ad andare in libreria. Lo facciamo anche noi, con le dovute precauzioni. In un momento come questo, in cui è impossibile viaggiare con il corpo, leggere aiuta a viaggiare con la fantasie e aiuta a superare fasi difficili come questa”.