La Lista civica Via Nova apre la sede per incontro con i cittadini

SESTO FIORENTINO – La Lista Civica Via Nova sabato 21 marzo aprirà la sede di via Alighieri all’interno della Galleria Fosco Giachetti, per un momento di ascolto, confronto e condivisione dei punti programmatici. L’apertura sarà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. “Sarà un’occasione concreta per incontrare i cittadini, – dice Daniele Brunori candidato […]

SESTO FIORENTINO – La Lista Civica Via Nova sabato 21 marzo aprirà la sede di via Alighieri all’interno della Galleria Fosco Giachetti, per un momento di ascolto, confronto e condivisione dei punti programmatici. L’apertura sarà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. “Sarà un’occasione concreta per incontrare i cittadini, – dice Daniele Brunori candidato della Lista Via Nova – raccogliere idee, suggerimenti e proposte, e illustrare nel dettaglio la visione e i progetti per il futuro di Sesto Fiorentino. La sede di Via Nova resterà inoltre aperta tutti i sabati fino al mese di giugno, con l’obiettivo di costruire un percorso partecipato e condiviso con la città. Via Nova conferma così la propria volontà di essere una lista civica aperta, inclusiva e radicata nel territorio, che mette al centro il dialogo diretto con i cittadini”.