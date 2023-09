La maggioranza non ci sta: “Le opposizioni? Rispettose dele istituzioni soltanto sui social…”

CAMPI BISENZIO – “Le opposizioni si dicono rispettose delle istituzioni, solo sui social però”: in estrema sintesi questa la posizione espressa dai gruppi consiliari di maggioranza (Sì parco No aeroporto – No inceneritore, FareCittà, SI Campi a Sinistra e Movimento 5 Stelle), che poi entrano nel merito della questione: “Per tutta la campagna elettorale abbiamo […]

CAMPI BISENZIO – “Le opposizioni si dicono rispettose delle istituzioni, solo sui social però”: in estrema sintesi questa la posizione espressa dai gruppi consiliari di maggioranza (Sì parco No aeroporto – No inceneritore, FareCittà, SI Campi a Sinistra e Movimento 5 Stelle), che poi entrano nel merito della questione: “Per tutta la campagna elettorale abbiamo sentito esponenti di punta dell’opposizione parlare di rispetto delle istituzioni campigiane e dei sui cittadini; ma, come dice il proverbio, “si predica bene, si razzola male…”. Come maggioranza, infatti, siamo esterrefatti dalla quasi totale assenza delle opposizioni nelle due conferenze dei capi gruppo indette dal presidente Montelatici volte a preparare i consigli comunali. Il consigliere Gandola, sempre molto solerte nel dare lezioni istituzionali agli altri, non ha partecipato a nessuno di questi incontri e neanche all’insediamento delle commissioni nelle quali è stato eletto. Pressoché totali sono state le assenze dei consiglieri e capo gruppo Douglas e Fabbri. L’apice di questa triste vicenda si è raggiunto all’interno dell’ultima conferenza quando, esclusi i capigruppo di maggioranza, era presente soltanto il capo gruppo Roberto Valerio. Auspichiamo dunque che in futuro i consiglieri inizino a praticare la “vita” istituzionale del Comune che rappresentano non solo quando si tratta di iniziative che garantiscano visibilità politica”.