La morte di Maria Esposito, aveva avviato un crowdfounding per una terapia negli Usa

CALENZANO – Maria Esposito non ce l’ha fatta: è morta a 53 anni venerdì sera dopo una lunga malattia. L’annuncio sui social. Si era ammalata sette anni fa di tumore e la sua storia l’aveva raccontata sulla piattaforma “gofoundme” perchè lo scorso anno, Maria Esposito aveva un desiderio quello di poter effettuare una terapia negli Usa. Per questo aveva avviato un crowfunding.

“Nel 2018 mi sono ammalata di cancro al seno – raccontava Maria sulla piattaforma online – intervento di mastectomia con svuotamento ascellare, chemioterapia, radioterapia e terapia ormonale. Nel 2022 si ripresenta con metastasi allo stomaco poi riveletosi essere al peritoneo. Recentemente a meggio 2024 è emersa una recidiva cutanea, ossea e meningi con mutazione genetica. Sospesa terapia ormonale ed iniziata radioterapia facciale e chemioterapia. Per le attuali cure so che non sono efficaci. Il mio obiettivo sarebbe di avviare un consulto con l’Ospedale MD Anderson a Houston”. Quel sogno di poter avere una nuova speranza in America la vedeva lottare ogni giorno come aveva fatto, quando sindacalista, si era trovata ad affrontare una vertenza quella del punto ristoro Finifast Two all’interno dell’allora Centro commerciale Carrefour, nel 2009, che la vedeva coinvolta anche come lavoratrice. Con la chiusura del punto ristoro le dodici lavoratrici si trovarono senza una occupazione. Maria Esposito però non si era data per vinta e aveva continuato a lottare. Così come anni dopo aveva fatto con la malattia, ma le servivano quei soldi per poter avere ancora una speranza voleva andare negli Usa. “Solo per una consulenza parlano di fare un deposito di 44mila euro – raccontava Maria – Ho deciso di aprire una raccolta fondi per poter raggiungere la cifra necessaria per il viaggio e le cure. In questi giorni si stanno muovendo amici e parenti non solo a Calenzano dove vivo da tantissimi anni ma anche al mio paese d’origine”. Si era mobilitata anche la sua famiglia che viveva ancora a Pianura a Napoli e alla parrocchia di Padule a Sesto Fiorentino. Purtroppo il sogno di raggiungere 100mila euro si era fermato poco oltre 15mila euro. Maria Esposito è esposta alle Cappelle della Misericordia di Calenzano, lunedì 10 novembre il funerale alle 15 alla Chiesa di Padule.