La Notte dello sport: ballo, gioco e cibo

SESTO FIORENTINO – Una vera e propria palestra all’aria aperta è diventato, ieri 8 settembre il centro cittadino con La notte bianca dello sport. Gli sbandieratori e musici della Valmarina si sono esibiti davanti al palazzo comunale, mentre in piazza erano allestiti spazi per la prova di molte discipline sportiva e anche una pista da ballo che ha attirato l’attenzione di molti curiosi. Altri spazi per imparare a giocare a tennis o ad altri sport sono stati allestiti in via Cavallotti, dove i bambini si sono divertiti. In piazza erano presenti anche gli stand della Misericordia, La Racchetta, Croce Viola e Associazione Italiana Carabinieri con il loro street food.