La Questura esegue lo sgombero di un immobile occupato abusivamente in viale Gramsci

FIRENZE – Sgomberato un immobile in viale Gramsci, occupato abusivamente da poco più di una settimana. L’operazione, coordinata dalla Questura, è avvenuta alle prime ore del mattino e ha portato alla liberazione dell’edificio dai militanti del già Collettivo “Corsica 81”, che si erano resi protagonisti di un’analoga ocuppazione abusiva in via Ponte di Mezzo. L’operazione, decisa ieri dal tavolo tecnico, insiedato in Questura, d’intesa con Carabinieri, Guarda di Finanza e alla presenza dei Vigili del Fuoco, ha portato all’identificazione e alla denuncia dei dieci persone, quattro dei quali extracomunitari, di cui tre oggetto di provedimenti di foglio di via da parte della Divisione anticrimine della Questura. L’operazionr ha anche portato alla messa in sicurezza dell’edificio.

E’ il dodicesino sgombero a Firenze che, in meno di dieci mesi, è stato coordinato dal questore Maurizio Auriemma, che ha seguito da vicino, in via Gramsci, le operaziozioni di sgombero e salutato gli agenti impegnati nell’intervento. Le forze di polizia fiorentine hanno, infatti, sgomberato il 19 febbraio scorso l’Eur Hotel in via Pistoiese e il 27 marzo un immobile in via Delle Porte Nuove, tra il 17 e il 18 giugno è stata la volta dell’ex Hotel Astor in via Maragliano, il 13 luglio di “Villa Pepi”, lo scorso 8 agosto di una palazzina in via Ponte di Mezzo. Nella stessa strada, il 17 agosto, il sequestro preventivo di un immobile di proprietà dell’Asl, occupato abusivamente. Infine, il 31 agosto, è stata la volta di un immobile ad Impruneta e l’1 settembre e il 13 settembre sono stati sgomberati due immobili in disuso in via De Andrè, il primo dei quali dell’Enel. Infine, il 3 ottobre le forze di polizia hanno sgomberato un immobile in via dei Massoni, di proprietà dell’Istituto delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate e, il 4 ottobre, è stata la volta dell’ex circolo del Romito in via Sighele.

Il link del video dell’operazione di sgomnero di via Gramsci, realizzato dall’8 Reparto mobile della Polizia di stato di Firenze: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/02402462-6ce4-11ee-aca1-736d736f6674