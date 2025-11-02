La segnalazione: “Sporcizia nel parco degli Etruschi”

SESTO FIORENTINO – Carte e cartacce, sporcizia, bottiglie di liquori, di vino e di birra vuote abbandonate vicino alle panchine e ancora resti di pasti, rifiuti dati dal passaggio di persone incivili: è quanto si trova nel parco degli Etruschi. La segnalazione arriva a Piananotizie da un nostro lettore che sottolinea come questo parco “stia […]



SESTO FIORENTINO – Carte e cartacce, sporcizia, bottiglie di liquori, di vino e di birra vuote abbandonate vicino alle panchine e ancora resti di pasti, rifiuti dati dal passaggio di persone incivili: è quanto si trova nel parco degli Etruschi. La segnalazione arriva a Piananotizie da un nostro lettore che sottolinea come questo parco “stia diventando un letamaio”. Eppure, prosegue il lettore, “ricordo che il parco è frequentato tutti i giorni dai bambini quando escono da scuola”. Ma a quanto pare non da chi dovrebbe occuparsi della pulizia del luogo. (La foto del parco degli Etruschi è di archivio)

















