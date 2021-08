La sestese Alessia Baldini conquista la fascia di Miss Be Much Toscana 2021

SESTO FIORENTINO – La studentessa sestese Alice Baldini vince la fascia di Miss Be_Much Toscana 2021. La bella concorrente sestese prevale sul gruppo delle 19 finaliste regionali in gara e si aggiudica il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre a Casciana Terme anche alle […]

SESTO FIORENTINO – La studentessa sestese Alice Baldini vince la fascia di Miss Be_Much Toscana 2021. La bella concorrente sestese prevale sul gruppo delle 19 finaliste regionali in gara e si aggiudica il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

La manifestazione che si è svolta con grande successo lunedì 30 agosto, è andata in scena in piazza Gramsci allestita a salotto rispettando tutte le norme vigenti Covid – 19 ed è stata organizzata dal Centro commerciale naturale Tre Piazze, con la collaborazione del Comune di Castelfiorentino, tutto coordinato e diretto da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci titolari di Ar Stlisti Per Capelli di Castelfiorentino.

La giuria della serata era presieduta da Paolo Regini presidente della Banca di Cambiano e come segretario da Marco Manetti titolare delle Officine Meccaniche Castelfiorentino.

La seconda classificata è stata Chiara Corrieri di 20 anni di San Miniato Pisa, terza classificata Carolina Mirabile di Prato di 25 anni, la quarta fascia è andata a Laura Sicca di 19 anni di Lucca, mentre la quinta fascia è andata alla 22enne Federica Betti di Montevarchi in provincia di Arezzo, sesta classificata Arianna Dionigi di 18 anni di Castellina in Chianti provincia di Siena.