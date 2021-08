La sestese Alice Baldini conquita a Quarrata la seconda fascia di Miss

SESTO FIORENTINO – Alice Baldini, studentessa sestese di 18 anni, si è classificata al secondo posto della selezione di Miss Italia che si è tenuta a Quarrata, ieri domenica 29 agosto.La manifestazione andata in scena in piazza Risorgimento rispettando tutte le regole in vigore Covid-19 ed inserita nel programma del SettembreQuarratino è stata organizzata dal […]

SESTO FIORENTINO – Alice Baldini, studentessa sestese di 18 anni, si è classificata al secondo posto della selezione di Miss Italia che si è tenuta a Quarrata, ieri domenica 29 agosto.

La manifestazione andata in scena in piazza Risorgimento rispettando tutte le regole in vigore Covid-19 ed inserita nel programma del Settembre

Quarratino è stata organizzata dal Comune di Quarrata con la collaborazione della Rem Event Organization.

Prima classificata con la fascia di Miss Sorriso Toscana 2021 si è classificata Rebecca Riccetti di Cascina in provincia di Pisa, seconda Alice Baldini, terza fascia è andata ad Arianna Dionigi di Castellina in Chianti in provincia di Siena, mentre quarta classificata è stata Lucrezia Bimbi di Firenze. Carolina Mirabile di Prato ha conquistato la quinta fascia, mentre il sesto posto è andato a Camilla Lorieri di Firenze.