“La sfida: Fabbri vs Tagliaferri. Campi Bisenzio al voto”. Lunedì la diretta dello scrutinio su Tv Prato (canale 75)

PRATO – Chi sarà il prossimo sindaco di Campi Bisenzio? Lo scopriremo lunedì 29 maggio insieme a Tv Prato a partire dalle 15 in diretta sul canale 75, in streaming sul sito tvprato.it o sull’app Tv Prato mobile. “La sfida: Fabbri vs Tagliaferri. Campi Bisenzio al voto”: l’emittente pratese seguirà lo spoglio del ballottaggio tra i due candidati a sindaco che hanno superato il primo turno, Leonardo Fabbri (Pd, Lista civica Leonardo Fabbri sindaco, Muoviamo Campi) e Andrea Tagliaferri (Si Parco No aeroporto No inceneritore, SI Campi a Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Farecittà).

Durante la diretta pomeridiana si avvicenderanno ospiti nello studio di via Roma e collegamenti dai comitati elettorali dei due candidati a Campi Bisenzio, per seguire lo scrutinio in tempo reale fino alla proclamazione del vincitore: sono previsti anche aggiornamenti sull’esito delle votazioni negli altri comuni capoluogo della Toscana al ballottaggio, Pisa, Siena e Massa. Alle 20.30, poi, un’edizione speciale del Telegiornale della sera, con nuovi collegamenti da Campi Bisenzio e l’intervista al sindaco neoeletto.