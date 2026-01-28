La sindaca Funaro sui manifesti contro Marco Carrai

SESTO FIORENTINO -“Siamo di fronte a un episodio grave che ci lascia indignati e che condanniamo duramente, ogni giorno e ancora di più oggi, in occasione del Giorno della Memoria in cui riaffermiamo ogni anno “mai più” contro odio, razzismo, antisemitismo e discriminazione”. Lo afferma la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro […]

SESTO FIORENTINO -“Siamo di fronte a un episodio grave che ci lascia indignati e che condanniamo duramente, ogni giorno e ancora di più oggi, in occasione del Giorno della Memoria in cui riaffermiamo ogni anno “mai più” contro odio, razzismo, antisemitismo e discriminazione”. Lo afferma la sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro in relazione ai manifesti contro Marco Carrai.

“Nel Giorno della Memoria – prosegue Funaro – questo fatto rappresenta una provocazione tanto più grave perché si intende infangare chi ricorda la Shoah, il punto più basso della storia dell’umanità diventata disumana. Sono vicina a Marco Carrai e alla sua famiglia. Auspichiamo che si faccia luce su quando accaduto. La memoria del passato deve servire a costruire un presente e un futuro di convivenza, dialogo e rispetto”.